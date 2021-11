Carro pega fogo ao colidir com caminhão na BR-101 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 20/11/2021 13:51

Rio - Um carro pegou fogo na manhã deste sábado após colidir com um caminhão na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, no km 50, sentido Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 8h, um homem, que não teve o nome divulgado, foi levado para uma unidade de saúde da região com ferimentos leves. A causa do acidente ainda é desconhecida.

A Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho, postou, em seu perfil oficial no Twitter, que parte da via precisou ser interditada, mas que às 10h02 foi totalmente liberada.