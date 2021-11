Vídeo flagra momento em que óculos da estátua de Carlos Drummond são furtados em Copacabana - Reprodução

Publicado 20/11/2021 12:46 | Atualizado 20/11/2021 12:53

Rio - Na tarde desta sexta-feira (19), policiais do Copacabana Presente prenderam o homem suspeito de furtar os óculos da estátua do escritor Carlos Drummond de Andrade . De acordo com os agentes, a equipe abordou o criminoso na Rua Raimundo Corrêa, na Zona Sul, após reconhecê-lo. Ele foi indiciado pelo crime de furto simples e liberado.

O crime aconteceu no dia 23 de outubro. O rapaz, que não teve o nome divulgado, foi conduzido para a 13ª DP (Ipanema), onde confessou o furto.



Dias após o ocorrido, um vídeo começou a circular nas redes sociais. Nele, é possível ver o homem com uma sacola na mão apoiando o pé no banco onde fica a obra. Ele usa uma espécie de madeira com pregos para tentar retirar os óculos da estátua. Minutos depois, ele consegue pegar o objeto e sai andando do local.