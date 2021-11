Ministério da Saúde lança campanha de Mega Vacinação neste sábado - Divulgação Ministério da Saúde

Publicado 20/11/2021 12:07 | Atualizado 20/11/2021 13:19

fotogaleria Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, prevê que a campanha de vacinação da dose de reforço aos cariocas se estenda até maio de 2022. O Ministério da Saúde liberou, na última semana, a aplicação da dose extra a todos os adultos, e a campanha no Rio já está em andamento para aqueles que receberam a segunda dose há mais de cinco meses. O calendário da dose reforço alcança a população do Rio entre 60 e 55 anos ou mais, de segunda-feira até o dia 4 de janeiro.

"Nosso grande desafio é a dose de reforço. A partir de hoje, 160 mil pessoas podem tomar a dose de reforço na cidade do Rio", afirmou Soranz.

"Se Deus quiser, e com os acordos que o governo fez com as fabricantes, a gente finaliza em maio do ano que vem a dose de reforço para todos", disse o secretário, que acompanha o lançamento da campanha de Mega Vacinação, realizada pelo Ministério da Saúde, na Cidade das Artes, na Barra. O ministro Marcelo Queiroga participa do evento.

Na vinda do ministro ao Rio, a prefeitura deve reforçar o pedido de exigir comprovante de vacinação aos estrangeiros que desembarcarem na cidade a partir do verão. A exigência de passaporte vacinal em locais como aeroportos já foi pedida, em outubro, pela Secretaria Municipal de Saúde, mas o Ministério da Saúde não deu resposta.

No Rio, Queiroga afirmou que o Brasil é um 'case de sucesso' no combate à pandemia. "Recebi a missão do presidente Jair Bolsonaro de pôr fim ao caráter pandêmico. Nós só faremos isso se trabalharmos juntos por uma pátria vacinada. O Brasil tem sido hoje um case de sucesso. Isso só é possível graças a extraordinária força do SUS", afirmou o ministro.

No Rio, o sábado também representou um marco histórico: a rede pública zerou o número de internados com covid-19 nos hospitais municipais.

Calendário da dose de reforço

Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS), o calendário da dose de reforço entra em nova etapa entre 29 de novembro e 4 de janeiro, quando passa a atingir a faixa etária de 59 a 55 anos idade. Quem tiver idade superior também pode receber o imunizante extra a qualquer momento. Não haverá vacinação nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Da próxima segunda-feira (22) até sábado, recebem a dose de reforço pessoas com 60 anos ou mais.