O ministro da Saúde, Marcelo QueirogaMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 20/11/2021 12:40

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio ainda aguarda a posição do Ministério da Saúde sobre a exigência do comprovante de vacinação para a entrada estrangeiros no Brasil, principalmente a partir do verão, para as festas de fim de ano e Carnaval. O tema, segundo o ministro Marcelo Queiroga, está em estudo.

"É uma avaliação do Ministério da Saúde. A gente já deu todas as nossas recomendações e a gente espera que o MS tenha posição favorável. A Europa, os Estados Unidos e outros países já solicitam a comprovação do cartão de vacinação", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, que esteve com Queiroga na Cidade das Artes, na Barra, para o lançamento da campanha de Mega Vacinação para quem não tomou a segunda dose. Soranz avalia que em breve, o passaporte vacinal será abolido internamente para os cariocas.

"Como vamos alcançar uma cobertura altíssima na cidade, a gente espera que não seja mais necessário a exigência internamente. Vamos avaliar se será necessário pedir aos turistas", detalhou o secretário.

No último mês, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) lançou nota técnica que exige a comprovação de vacinação para os turistas que entram no país através de cruzeiros e demais embarcações. Ainda não há definição para os aeroportos. Queiroga confirmou que há um diálogo entre os ministérios e técnicos da Vigilância em Saúde para uma definição sobre o tema.

"Estamos estudando (o assunto) para que a gente tenha mais segurança à população brasileira", afirmou o ministro.