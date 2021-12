Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro - Fábio Motta/ Estadão Conteúdo

Publicado 13/12/2021 18:37

Rio - A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, revogar um dos cinco mandados de prisão de Sérgio Cabral . Na decisão, o tribunal decidiu trocar a prisão preventiva do ex-governador por domiciliar e determinou que ele cumpra as medidas cautelares de uso de monitoramento eletrônico e proibição de contato com investigados e réus da Operação Lava Jato.

A prisão analisada foi decretada no âmbito da Operação Eficiência, que investigou crimes de lavagem de dinheiro, com a ocultação de valores no exterior. Contudo, Cabral permanece preso por ter outros quatro processos.

A decisão é a primeira favorável ao ex-governador no âmbito do Tribunal Regional Federal do Rio, que está preso desde novembro de 2016. Atualmente ele está no Batalhão Especial Prisional, em Niterói.

O DIA tenta contato com a defesa de Sergio Cabral. O espaço está aberto para manifestações.

