'Filho era o maior amor da vida dela', relata cunhada de mulher morta em tiroteio no Rio Comprido

"O filho era o maior amor da vida dela. Ela fazia tudo por ele. E agora deu a vida para salvá-lo", disse Vânia, na tarde desta quinta-feira, no IML.



Vânia relatou que no momento dos tiros, por volta de 19h, Ana Cristina estava com o filho, de 3 anos, a caminho do trabalho, um bar na Rua Azevedo Lima.



"No momento dos tiros, passou uma mulher de carro e pediu para ela entrar para se proteger. Ela e o filho entraram, mas os bandidos atiraram no carro. Ela se curvou sobre o filho para protege-lo e foi morta. A criança ficou toda ensanguentada".



Segundo Vânia, o filho pergunta a todo momento que horas a mãe vai voltar para casa. "Ele presenciou tudo. E sabe que a mãe foi machucada. Ele quer saber que horas ela vai voltar do hospital. Mas ela não volta mais. E não sabemos como contar para ele. É muito triste. Ele viu a mãe ser morta e será um trauma que ele vai carregar para o resto da vida".



Vânia contou que Ana Cristina estava preparando a festa de aniversário do filho, no próximo dia 11, e já tinha comprado algumas coisas para realizar a celebração.



"Mas agora acabou tudo de uma hora para a outra".



A família está em contato com parentes na cidades natal de Ana Cristina, Serra Redonda, na Paraíba. Provavelmente o enterro será na cidade natal dela. "Era o desejo dela. Voltar para a terra natal". Ana Cristina morava no Rio há sete anos.

Vânia contou que o marido de Ana Cristina chegou a ligar para os bombeiros. Mas a vítima foi socorrida por populares. "Os bombeiros demoraram cerca de uma hora para chegar. E ela perdeu muito sangue. Acho que demoraram porque os tiros ainda estavam intensos", relatou Vânia

Disputa de facções por domínio do São Carlos

Na noite de quarta-feira iniciou-se uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo domínio do Complexo do São Carlos no Estácio, região Central do Rio de Janeiro, composto pelas comunidades do São Carlos, Mineira, Querosene e Zinco, que estavam sob o domínio da facção TCP.

Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos. Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão, mas segundo informações, o complexo de favelas permanece sob o domínio do TCP, segundo informações.

Sequestro



O homem se abrigou no apartamento na Rua Aristídes Lobo. Quando o bandido entrou na casa, a vítima conseguiu gravar uma mensagem informando o crime para a patroa, que acionou a polícia.

Por volta das 7h da manhã, o Bope negociou a rendição