A construção irregular da milícia local estava situada em área pública - Divulgação/SEOP

Publicado 26/11/2021 09:06 | Atualizado 26/11/2021 14:10

Rio - Uma construção irregular de dois prédios da milícia local foi demolida na manhã desta sexta-feira (26), em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, em ação conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). A construção irregular da milícia da região estava situada em área pública. A estimativa é de que tenham sido investidos R$ 2 milhões na obra.

Além do MP, por meio da força-tarefa do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) participam da operação integrada para demolir a edificação, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva), a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), e o Batalhão de Choque da PMERJ.



A força-tarefa foi criada em 19 de outubro, por ato do procurador geral de Justiça, para auxiliar promotores de Justiça no combate à ocupação irregular do solo no Município do Rio de Janeiro e aos ilícitos relacionados nas áreas criminal, meio ambiente, em especial, nas áreas de planejamento que abrangem bairros das zonas oeste e norte da cidade.



No dia 28/10, o Gaeco participou da demolição da casa do braço direito de Adriano da Nóbrega, o miliciano Luis Carlos Felipe Martins, conhecido como Orelha. O imóvel fica no Parque Natural Municipal de Grumari, na Zona Oeste, Unidade de Conservação de Proteção Integral.



No dia 22/10, a mesma equipe esteve presente na demolição de dois condomínios também no Parque Estadual da Pedra Branca, em Senador Camará. Os condomínios teriam sido construídos por organização criminosa com atuação na região. A força-tarefa também participou das demolições dos dias 05/11, em Campo Grande, e 11/11, em Santa Cruz.