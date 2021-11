Luiza Nascimento Braga estudava ciências sociais na Uerj - Reprodução Facebook

fotogaleria Rio - Bruno Ferreira Correia, de 38 anos, foi condenado na quinta-feira a 25 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado, pelos crimes de feminicídio e homicídio triplamente qualificado contra sua ex-namorada Luiza Nascimento Braga, de 26 anos. A estudante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi morta com diversas facadas no pescoço e no rosto

O feminicídio cometido pelo também aluno da Uerj contra a ex-namorada aconteceu em junho de 2019. O corpo de Luiza foi encontrado pelos pais da jovem na casa onde ela vivia com Bruno, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, após três dias de sumiço. Crime teria sido cometido por ciúmes.

Durante o julgamento, por orientação da defesa, Bruno respondeu apenas às perguntas feitas pelo defensor público e pelos jurados. Ao ser perguntado sobre seu estado civil, ele respondeu "viúvo", causando indignação nos parentes e amigos da vítima que assistiam ao julgamento.

Ele contou que, no dia do crime, enquanto Luiza tomava banho, resolveu mexer no celular dela, tendo encontrado mensagens e fotos que indicavam uma traição. Quando ela saiu do banho eles teriam começado uma briga, ocasião em que Luiza tentou tirar o celular das mãos de Bruno. A partir desse momento, ele afirma não se lembrar de mais nada.

Ao todo, foram ouvidas duas testemunhas de acusação: uma colega de Luiza do curso de Cinema que foi a última pessoa a vê-la com vida e a mãe da vítima. Também foi ouvida uma testemunha de defesa, vizinha dos avós que criaram Bruno desde pequeno, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio.

O Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri da Capital ressaltou que o crime foi cometido por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima.

O caso

Luiz Braga parou de se comunicar com a família no dia 19 de junho, e seu corpo foi encontrado pelos pais no sábado seguinte, dia 22. O pai, Luiz Antonio Pereira Braga, recebeu uma mensagem da filha, que desconfiou não ser dela. Após não conseguirem mais contato, os pais então decidiram ir até a casa do suspeito. No local, encontraram o corpo dela ocultado por um cobertor e com diversas facadas no pescoço e no rosto.