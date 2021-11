Odetinha contraiu tifo em 1939 - Reprodução

Publicado 26/11/2021 11:52 | Atualizado 26/11/2021 13:41

Roma - O papa Francisco concedeu, nesta quinta-feira, o título de venerável para a brasileira Odette Vidal Cardoso, conhecida como Odetinha, por suas virtudes heroicas. A informação foi confirmada pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio. A menina morreu de meningite e febre tifoide aos 8 anos, no dia 25 de novembro de 1939, no Rio de Janeiro. O título é um avanço no processo de beatificação, que começou em 2013. Agora, o Vaticano precisa reconhecer pelo menos dois milagres atribuídos a Odetinha para que ela seja considerada santa.

A notícia foi comemorada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta. Segundo o cardeal, ela era "uma menina que rezava, cuidava dos pobres, tinha grande preocupação pelos necessitados e que deixou esplêndidos exemplos".



"Pedimos a Deus que cada vez mais homens e mulheres, jovens e adultos, adolescentes, crianças e idosos possam ser santificados nesta grande cidade. Odetinha é a primeira venerável da nossa arquidiocese, nesta nossa cidade. E bendizemos a Deus que tantos outros sejam reconhecidos no seu caminho de santidade nesta cidade", disse Dom Orani em entrevista ao site Vatican News.

O processo para Odetinha ser considerada santa começou em 2013, com uma missa celebrada na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado. Dois anos depois, o Tribunal Eclesiástico da arquidiocese do Rio enviou para o Vaticano a documentação sobre a menina e recebeu parecer favorável pela Congregação da Causa dos Santos, em 2016. Para ser beatificada, é preciso que o Vaticano reconheça pelo menos dois milagres atribuídos ao venerável.



A devoção à Odetinha é tradicional no Rio há muito tempo. A menina participava todos os dias da missa com a sua mãe e rezava o terço com sua família todas as noites. Além da religiosidade, ela era conhecida pela caridade com os mais pobres.



Durante muito tempo, os restos mortais de Odetinha estiveram sepultados no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. O túmulo da menina era um dos mais visitados do lugar.



Atualmente, a urna com os restos mortais da menina está na Igreja de Imaculada Conceição, também em Botafogo.