Operação Segurança Legal V em Angra dos ReisDivulgação / Polícia Federal

Publicado 26/11/2021 11:29

Rio - A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (25), a Operação “Segurança Legal V” com o objetivo de combater o exercício ilegal da atividade de segurança privada, tanto por empresas, como por pessoas não capacitadas para atuar como vigilante. A fiscalização é realizada em todo o país desde 2017. Pelo menos 40 policiais federais atuaram somente no estado do Rio. Ao todo, foram fiscalizados 23 estabelecimentos e nove autos de encerramento de atividades foram emitidos.