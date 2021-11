Rio tem previsão de ventos e chuva fortes com raios a partir da tarde desta sexta - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/11/2021 14:50

Rio - Não esqueçam o guarda-chuva ao sair de casa! Com a aproximação de uma frente fria pelo oceano, a cidade do Rio tem previsão de pancadas de chuva isoladas, moderadas a fortes e acompanhadas de raios a partir da tarde desta sexta-feira. Segundo o Alerta Rio, os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas apresentarão elevação em relação à quinta-feira, com máxima prevista de 36°C e a mínima de 19ºC.



"É uma aproximação e passagem de uma frente fria que acontece hoje. A previsão é de que essa frente já se desloque pelo Rio ainda na noite desta sexta. Como deve passar rápido, a tendência é de que as pancadas de chuva mais intensas sejam rápidas", pontua Juliana Hermsdorff, meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, que fica no Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

No sábado, a passagem de uma frente fria pelo oceano manterá o tempo instável no Rio, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte, em pontos isolados, durante a madrugada e manhã. Já no domingo, haverá variação de nebulosidade e não há previsão de chuva.

A partir da noite de segunda-feira e na terça-feira, o tempo fica instável novamente devido à aproximação e passagem de uma frente fria, com chuva de intensidade fraca a moderada.