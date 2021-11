O abastecimento da Cedae e Águas do Rio inclui o Rio de Janeiro e regiões da Baixada Fluminense - Foto: Reprodução



Rio - Após o término da manutenção anual na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, prevista para ocorrer das 8h às 20h de ontem, moradores de diversos bairros permanecem sem água. O abastecimento da Cedae e Águas do Rio inclui o Rio de Janeiro e regiões da Baixada Fluminense. De acordo com as companhias, a previsão é que a situação seja normalizada em até 72 horas após a conclusão do reparo.

Nas redes sociais, usuários demonstram indignação diante do serviço concedido pelas fornecedoras. O primeiro problema ocorreu ainda na madrugada de ontem, às 4h30, quando a Cedae deu início à redução do fornecimento de água, 3h30 antes do que havia sido anunciado

“Alô @cedaerj cadê a água do povo? Tenho criança pequena em casa e estou desde ontem sem água porque tiveram a indecência de desligar a água antes do previsto. Quantos dias meus filhos vão ficar sem tomar banho porque vocês não conseguem cumprir com o que prometem?”, comentou uma usuária em publicação no perfil da Cedae.

No perfil da Águas do Rio, as reclamações também são frequentes. “Tô com uma idosa em casa doente e sem uma gota de água em casa. É um absurdo isso. Antigamente voltava em poucas horas”, relatou uma moradora.

Outra conta afirmou ter problemas com o fornecimento de água desde antes da manutenção ser realizada. “Eu já estou aqui aflito, 4 dias sem água nenhuma. Pelo amor de Deus!! Ta na hora de liberar a água. Não acha?? Duas Barras-RJ”, escreveu.

“Engenho Novo sem nenhuma gota. Sempre é essa demora, incrível como em lugares considerados zona nobre a água volta em sua totalidade muito rápido…”, desabafou outro internauta.

Em nota, a Águas do Rio informou que tem monitorado a pressurização das redes de água e a retomada gradual do abastecimento nas áreas de concessão. A empresa reforçou o prazo de 48 a 72 horas para o restabelecimento. A Cedae também citou este prazo e afirmou que o sistema Guandu já está em operação.

“Os bairros do Recreio dos Bandeirantes, Grumari, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Santa Cruz – atendidos pela Cedae e considerados 'ponta de sistema' – podem levar até 72 horas para ter o abastecimento normalizado. Clientes da Companhia podem solicitar carro-pipa pelo 0800-282-1195”, concluiu a Cedae em nota oficial.