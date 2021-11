Paciente recebe alta do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, após quase três meses de internação por covid-19. Foto de 15/11/2021 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/11/2021 13:33 | Atualizado 26/11/2021 13:46

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na edição desta sexta-feira (26) do Diário Oficial, um processo seletivo para o corpo médico do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari. Estão disponíveis quatro vagas destinadas a médicos intensivistas e clínicos, em regimes de rotina e plantão, além de outras cinco vagas para fisioterapia.

As vagas de médico intensivista plantonista (salário total de R$ 8.219,80) e médico clínico plantonista (R$ 6.013,98) têm carga horária semanal de 12 horas. Para médico intensivista de rotina (R$ 21.219,52)e médico clínico de rotina (R$ 15.704,95), a carga horária é de 30 horas semanais. Para as vagas no regime de terapia intensiva, o candidato deve ter pelo menos um ano de experiência na área, ou título de residência, ou especialização em terapia intensiva. A vaga clínica exige nível superior completo em Medicina. Para todas as vagas, é obrigatório ter CRM-RJ (Conselho Federal de Medicina) ativo.

As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (29). Para se candidatar, o interessado deve acessar o site prefeitura.rio/riosaude e escolher, na aba Oportunidades, a opção Hospital Municipal Ronaldo Gazolla/Edital 254/2021. Depois de inscrito, o candidato terá seu nome publicado, com nota correspondente, no Diário Oficial do município. A publicação do resultado sai no dia 2 de dezembro. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano.

Para fisioterapia estão abertas cinco vagas, com carga horária semanal de 24h e salário de até R$ 3.163,80. Interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (29) no site prefeitura.rio/rio-saude/processo-seletivo. Os requisitos obrigatórios são nível superior completo na área e registro no órgão fiscalizador, além de experiência mínima de um ano em terapia intensiva.

O Ronaldo Gazolla se tornou exclusivo para o tratamento de covid-19 no ano passado, e chegou a atender mais de 1.251 pacientes com covid no mês de agosto. O número caiu para 591 durante setembro; e 167 em outubro. No dia 15 de novembro, o último internado com covid-19 recebeu alta da unidade , que voltou a tratar de pacientes com outras doenças.