A construção irregular da milícia local estava situada em área pública - Divulgação

Publicado 26/11/2021 14:25 | Atualizado 26/11/2021 17:45

Rio - Após a demolição de dois prédios irregulares em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira , o Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou que irá abrir um inquérito investigativo contra os responsáveis pelas edificações. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), que atuou em conjunto com o MPRJ, os imóveis foram construídos pela milícia da região e são utilizados como principal fonte financeira da organização criminosa.

Segundo o secretario Brenno Carnevale, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) junto com a Seop tem realizado operações de mapeamento e vistorias em campo para constatar construções irregulares de milícias e coibir a prática. "Essa é a nossa vantagem. O próprio Gaeco através das informações, mapeadas pela Seop, já conseguiu qualificar pessoas que estava no local, entender possíveis locais de depósitos dessas construções e o Ministério Publico vai abrir um processo investigativo para apurar eventuais crimes", explicou Carnevale.

Além disso, o secretario revelou ao DIA que no local foi encontrada um planta da construção sem qualquer assinatura de um profissional de engenharia, o que poderia trazer riscos a possíveis moradores da edificação. "Era um projeto totalmente desprovido de amparo técnico, em área pública, colado em outras estruturas já erguidas. Então, era certamente um projeto que colocaria em risco a vida das pessoas que viessem ali residir ou conviver com aquela estrutura", explicou.

Durante a ação, foram removidos pontos de furtos de água e energia elétrica por funcionários da Light e da Cedae. A demolição vem sendo realizada de forma manual pela Secretaria de Conservação para não comprometer a estrutura dos imóveis e das construções do entorno.