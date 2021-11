Policiais militares ocupam a região do Quitungo, em Brás de Pina - Divulgação Pmerj

Publicado 26/11/2021 17:35 | Atualizado 26/11/2021 17:40

Rio - Um intenso confronto assustou moradores da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (26). A região é ocupada pelo 16º BPM (Olaria) há cerca de dois meses, por conta de uma guerra entre a milícia e o tráfico de drogas. A ocupação também ocorre nas comunidades do Guaporé e Divinéia.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento na comunidade foi reforçado depois de receber informações sobre tiros. Uma equipe do 16º BPM que esteve no local foi atacada a tiros por criminosos e houve confronto. Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.

A guerra na região começou quando traficantes do Comando Vermelho decidiram tomar as três comunidades que eram controladas por milicianos. Nas redes sociais, moradores lamentaram o confronto. “Pau cantando na estrada do Quitungo!! É só o começo dessa guerra, pessoal!!”, escreveu um usuário. “Triste ver a atual situação do Quitungo e da Guaporé”, desabafou outro. “O Rio de Janeiro está literalmente jogado às moscas. Que Deus resguarde todos os moradores do Quitungo e que não haja vítimas nesse tiroteio”, declarou mais um.

Desde o início da ocupação, a PM realizou 15 prisões em flagrante e sete criminosos morreram em confronto após atacar as equipes. A ação também apreendeu dois fuzis calibre 556, quatro pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre 380, cinco granadas e uma réplica de fuzil.