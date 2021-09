Estrada do Quitungo, em Brás de Pina. Moradores vivem clima de terror por conta de tiroteios - Arquivo O DIA

Publicado 28/09/2021 10:35

Rio - Policiais militares do 16º BPM (Olaria) ocupam por tempo indeterminado os principais pontos de acesso ás comunidades do Quitungo, Guaporé e Divinéia, no bairro de Brás de Pina, Zona Norte do Rio de Janeiro. Há pelo menos três semanas a região tem sido palco de uma guerra entre a milícia e o tráfico de drogas.

Moradores afirmam que PMs são visto frequentemente vasculhando as comunidades. Os intensos confrontos estão mudando a rotina de vida de quem mora na região. Pelo menos três mortes de supostos milicianos foram registradas nas últimas semanas.

Segundo a polícia, a guerra começou quando traficantes do Comando Vermelho decidiram tomar as três comunidades que eram controladas por milicianos. Por conta da guerra, o terror foi instaurado na região.

"A guerra é deles, mas a falta de paz é nossa. Eles (criminosos) decidem por isso e quem sofre é o morador da comunidade. Com a presença da polícia, podemos ter um pouco de paz, mas até quando vão permanecer na comunidade? Essa é a nossa dúvida", questiona um comerciante.

A Polícia Militar pede para que a população denuncia os pontos de esconderijo de criminosos.

Moradores afirmam que o grupo paramilitar que dominava a região fugiu com a chegada dos traficantes, mas está tentando retomar o domínio da comunidade.