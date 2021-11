Degase inaugura salas de leituras - Divulgação

Publicado 26/11/2021 17:05

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), aprovou nesta quinta-feira a instalação de bibliotecas nas unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Degase). Publicada nesta sexta-feira em Diário Oficial, a Lei 9467/2021 tem o objetivo de estimular a ressocialização dos jovens em conflito com a lei.

“A Educação deve ser a principal ferramenta de uma sociedade que quer evoluir. Transformar a vida de jovens que não têm expectativa alguma é um trabalho de construção contínua e essa Lei deu um importante passo nesse sentido", ressaltou uma das autoras do projeto, a deputada Adriana Balthazar (Novo).

A Lei também prevê a criação de salas de leituras e a parceria com instituições nas áreas de Educação, Arquivologia, Biblioteconomia e Computação para a organização do acervo de livros e desenvolvimento de projetos. Além disso, voluntários vão poder fazer melhorias nas bibliotecas e salas de leitura sem custo financeiro para o Governo.



Um levantamento feito pelo Degase indicou que, em 2019, mais de 70% dos jovens não estudavam, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). No momento, existem 25 centros de acolhimento de jovens em conflito com a lei, entre unidades de internação, unidades de internação provisória e unidades de semiliberdade. A Lei é de autoria dos deputados André Ceciliano (PT), Waldeck Carneiro (PT), Flávio Serafini (PSOL) e Adriana Balthazar (Novo).