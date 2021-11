Júlio acusa PMs de racismo - Reprodução da internet

Júlio acusa PMs de racismoReprodução da internet

Publicado 26/11/2021 15:19 | Atualizado 26/11/2021 15:22

Rio - O policial do programa Segurança Presente acusado de racismo pelo influenciador digital negro, Júlio de Sá, durante uma abordagem no último dia 18, no Centro do Rio, negou, em depoimento na 5ª DP (Centro), que tenha abordado o jovem baseado em preconceito. Júlio foi parado pelos agentes do Centro Presente quando saía de uma loja de roupas na Rua da Quitanda e fez uma transmissão ao vivo do momento em suas redes sociais.