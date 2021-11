Engavetamento sentido Rio envolveu 4 carros, mas não deixou feridos - Reprodução

Engavetamento sentido Rio envolveu 4 carros, mas não deixou feridosReprodução

Publicado 26/11/2021 16:13

Rio - Dois engavetamentos atrapalharam o trânsito, nesta sexta-feira, na ponte Rio-Niterói. A primeira batida ocorreu por volta das 9h no sentido Niterói, perto da Praça de Pedágio, e evolveu quatro carros. Uma das vias foi interditada, o que deixou o trânsito lento por quase 40 minutos.

Já a segunda, que aconteceu 10h30, no sentido Rio próximo à Reta do Cais, também com quatro veículos, gerou trânsito e aumentou, em pelo menos meia a hora, o tempo de travessia da ponte. Nenhum dos acidentes deixou feridos.