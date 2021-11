Deputado Átila Nunes - Thiago Lontra/Alerj

Rio - A Prefeitura de São Gonçalo foi denunciada ao Ministério Público por preconceito religioso. O deputado Átila Nunes (MDB) questiona as verbas destinadas para a criação de museus religiosos na cidade. O prefeito disponibilizou 1 milhão de reais para a implantação do Museu Gospel e do Museu Cristão e apenas 10 mil reais ao da Umbanda.

"A partir do momento que se disponibiliza verba para a criação de museus religiosos, a crença não deve ser critério para o valor. Dar 1% para a Umbanda dos valores de outras religiões é claramente um preconceito contra a fé afro-brasileira que não pode ser sabotada pela prefeitura", afirmou o deputado Átila Nunes que também é relator da CPI da Intolerância Religiosa no Rio.

A oposição na Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou uma emenda para equiparar os valores, mas teme o veto do prefeito Capitão Nelson.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que "irá rever a previsão orçamentária, destinada ao apoio da construção de museus religiosos no município". Esclarece, ainda, que a previsão destinada ao Museu da Umbanda, culto afro-brasileiro que nasceu em São Gonçalo há 113 anos, mais precisamente no bairro de Neves, não condiz com a importância histórica e cultural da religião.

Ao finalizar, diz que "a previsão está incorreta, e que não irá construir nenhum museu religioso, mas sim apoiar iniciativas da sociedade civil que desejam construir. As verbas foram incluídas de forma equivocada e não serão utilizadas".