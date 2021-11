Governador do Rio foi visto no terminal 2 do Aeroporto Galeão na manhã deste sábado - Reprodução internet

Publicado 27/11/2021 10:30

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), viajou neste sábado, 27, para o Montevideú, no Uruguai, para assistir a partida entre Flamengo e Palmeiras na final da Copa Libertadores da América.

Ao lado da mulher e do filho, o governador foi visto no terminal 2 do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, vestindo com uma camisa do Flamengo. Torcedor do time carioca, o governador do Rio costuma acompanhar as principais partidas do Flamengo.

Em uma rede social, a primeira-dama do Rio, Analine Castro, publicou uma imagem da família já no avião com destino a capital uruguaia. Na postagem, ela escreveu: "Vamos ali e já voltamos", disse.

Segundo assessoria de imprensa do governo do estado, o governador viajou a convite do Flamengo e retorna ao Rio ainda neste sábado, no primeiro voo após o fim da partida.

A partida entre Flamengo e Palmeiras ocorrerá no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 17h, do horário de Brasília.