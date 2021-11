O suspeito furtou duas peças de carne e duas de bacalhau - Divulgação

O suspeito furtou duas peças de carne e duas de bacalhau Divulgação

Publicado 27/11/2021 14:05

Rio - Policiais militares do Segurança Presente Niterói prenderam, na manhã deste sábado, Allan Bragança da Silva, de 32 anos, que furtou peças de carne e bacalhau avaliadas em mais de R$ 300, em um grande supermercado no Centro de Niterói.

Os agentes contaram que realizavam patrulhamento em motos pela região, quando foram informados por telefone, às 9h50, pela equipe de segurança do mercado, localizado na Avenida Marquês Paraná, de que um homem havia acabado de furtar duas peças de bacalhau, no valor de R$ 157,15, e duas de carne que custavam R$ 150,57.

Após pegarem as características do suspeito, os PMs iniciaram as buscas e o capturaram na Rua Marechal Deodoro. Durante a abordagem, os militares encontraram as mercadorias que o homem havia acabado de furtar.

O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).