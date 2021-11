Publicado 27/11/2021 00:00

O casal baiano, Leonardo Guimarães, de 30 anos, empresário, e Natalia Coelho, de 28 anos, também empresária, está vivendo uma verdadeira saga em Montevidéu, no Uruguai, para acompanhar a final da Libertadores, que acontece hoje, às 17h, entre Flamengo e Palmeiras. Eles já passaram por quatro hotéis na capital uruguaia e seguem a delegação rubro-negra por toda cidade.



"Acordamos, passeamos no Centro histórico e, como os hotéis estão caros, passamos por quatro acomodações em seis dias. Tudo vale pelo Flamengo. Chegamos no domingo ao Uruguai. Não pensamos em outra coisa. É um jogo grande demais e o Flamengo estará com o time completo em campo", disse Leonardo.



Natalia Coelho está muito empolgada com o clima da torcida do Flamengo pelas ruas do Uruguai. "Estou até com medo de ficar sem voz antes do jogo. Estou acreditando muito nesse tricampeonato. Sou otimista. Acredito que vamos ganhar de 4 a 2, com o último gol do Michael", afirmou.

Torcedor aposta no número 19, utilizado por Michael, e ganha bolada em cassino no Uruguai

O empresário Jener Tonasso, de 43 anos, agora torce por um gol de Michael na final de hoje - Alberto João

O empresário Jener Tonasso, de 43 anos, agora torce por um gol de Michael na final de hojeAlberto João

Um torcedor comemorou gol do Michael antes mesmo da final da Libertadores em Montevidéu. O empresário Jener Tonasso, de 43 anos, ganhou mais de R$ 1 mil apostando no número 19 em um cassino na capital uruguaia. O DIA conversou com o Rubro-Negro, que revelou como surgiu a ideia.



“Fui em um cassino com um amigo aqui e chagamos lá sem pretensões, só queria tomar um vinho e relaxar porque o dia tinha sido longo. Aí começamos a conversar sobre o jogo, demos uma olhada na roleta e vimos alguns torcedores jogando. Virei pro meu amigo e falei ‘vamos lá apostar no número do Michael'”, disse Jener, antes de completar:



“Eles explicaram lá como funcionava, colocamos um dinheiro espalhado pelos números dos jogadores do Flamengo, mas a maior quantidade no 19 do Michael. Pimba! Colocamos um trocado e saímos com mais de R$ 1 mil. Bebemos mais um pouco e voltamos pro hotel. Mas pra alegria ser maior, só ele marcando um gol no sábado”, emendou.

Torcedor sofre acidente doméstico antes do voo, mas viaja a Montevidéu: ‘Tudo pelo Flamengo’

Um torcedor viveu um drama às vésperas de viajar a Montevidéu para a grande final da Libertadores. O médico Pedro Aguinaga sofreu um acidente doméstico horas antes do voo e contou o susto da última quinta-feira. De acordo com Rubro-Negro, o blindex do banheiro estouro e o cortou, tendo o torcedor que ser socorrido às pressas para não perder a viagem.



“Estava tomando banho para ir ao aeroporto, fui empurrar o blindex e o vidro estourou todo em cima de mim, parecia barulho de tiro. Na hora eu não senti nada pela adrenalina, pela ansiedade do jogo e da viagem, mas aí olhei meu dedo e estava todo ensanguentado, com um corte profundo. Mesmo machucado, eu só pensava em não perder o voo”, disse Pedro, antes de emendar:



“Aí corri para uma emergência para tomar pontos na mão e em 30 minutos já estava tudo resolvido. Fui às pressas para o aeroporto e consegui pegar o voo a tempo. De lá fui para Guarulhos, e de lá para Porto Alegre. Só no Rio Grande do Sul que eu comecei a sentir dores, por conta da expectativa e de toda a adrenalina”, completou o médico de 25 anos.



Além do corte sofrido, o torcedor ainda passou por um perrengue na fronteira com o Uruguai. O voo foi até Porto Alegre e, de lá, Pedro partiu com outros torcedores, de van, até Montevidéu. Contudo, para entrar no país vizinho, o Rubro-Negro passou horas parado na imigração. No entanto, o médico afirmou que todo o esforço vale a pena para ver o Flamengo no sábado.



“Pegamos uma van em Porto Alegre e ficamos umas três horas na fila de espera da fronteira. Fomos escoltados até a área da polícia, onde ficamos mais três horas. Estou tomando medicação para o dedo, e a expectativa está a mil. Tudo na base do Flamengo, é amor. Acho que vai ser um jogo truncado, mas aposto no 2 a 1 pra gente. Importante é voltar com a taça”, concluiu.