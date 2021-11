Estádio Centenário em Montevideo - Divulgação/Conmebol

Publicado 26/11/2021 20:04

Rio - O confronto entre o Flamengo e Palmeiras, neste sábado, às 17h, pela final da Libertadores, não é a única atração para os torcedores brasileiros em Montevidéu, no Uruguai. O turismo da maconha está sendo bastante mobilizado na capital uruguaia, que foi um dos primeiros países do mundo a legalizar o cultivo e o consumo.

"Entra um brasileiro a cada cinco minutos aqui", disse Lucas Lopes, de 29 anos, proprietário da 4.20, única loja de artigos relacionados à cultura canábica, mas que não vende a maconha, em entrevista ao portal "UOL". Além dele, Juan Pablo, de 32 anos, funcionário do estabelecimento, revelou que os clientes "querem saber se vendemos, como fazem para comprar, se podemos dar o telefone de alguém".

Nenhuma loja do Uruguai pode vender maconha, para isso, os cidadãos precisam estar cadastrados no governo do Uruguai. No entanto, a lei não é clara em relação aos turistas.