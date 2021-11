Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 26/11/2021 19:20

Rio - A permanência de Renato Gaúcho no Flamengo no ano que vem não depende do título da Libertadores. Em entrevista à ESPN Brasil, o presidente Rodolfo Lanfim afirmou que haverá uma avalição sobre a continuidade do técnico após o término do Campeonato Brasileiro

“É um trabalho avaliado no seu todo, não simplesmente em um único jogo. Claro que o resultado é sempre importante, a gente busca sempre os títulos. Mas a avaliação é sempre feita em cima de um todo. E é em cima disso que nós vamos fazer nossa primeira reunião logo após o término do Campeonato Brasileiro”, afirmou.

Apesar de Rodolfo Landim não admitir, a presença de Renato Gaúcho na próxima temporada é improvável, mesmo com o título da Libertadores. As atuações da equipe carioca sob o comando do treinador vem sendo alvo de muitas críticas dos torcedores e também de membros da diretoria rubro-negra.



O presidente do Flamengo abordou também a partida entre Grêmio e Flamengo, último jogo do clube carioca no Brasileiro, quando Renato Gaúcho foi muito criticado por torcedores e pela imprensa esportiva, após a equipe carioca ceder o empate ao Tricolor, mesmo com um jogador a mais.

"A torcida de um clube é muito apaixonada e muito influenciada, às vezes, por resultados que ocorrem. A gente viu a torcida muito feliz com alguns resultados do Flamengo. Aí, nós vimos um jogo em que o estávamos na frente contra o Grêmio, que por acaso foi o clube que o Renato fez a maior parte da sua carreira, como treinador e jogador, e acabamos perdendo a oportunidade de fazer três pontos. O torcedor é apaixonado, quer ganhar todo jogo, todos ficamos chateados, eu inclusive, como torcedor", disse.