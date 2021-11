Felipe Melo minimiza favoritismo do Flamengo na Libertadores: 'Burburinho não entra em campo' - Foto: Divulgação/Fifa

Felipe Melo minimiza favoritismo do Flamengo na Libertadores: 'Burburinho não entra em campo' Foto: Divulgação/Fifa

Publicado 26/11/2021 18:59 | Atualizado 26/11/2021 19:04

Rio - O volante Felipe Melo, do Palmeiras, criticou a exposição de favoritismo para o Flamengo na final da Libertadores, neste sábado, às 17h, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, o jogador afirmou que "burburinho não entra em campo".

"Quanto ao burburinho que o Flamengo é melhor, que está em melhor fase, burburinho não entra em campo. Foi assim contra o São Paulo (nas quartas), contra o Atlético-MG (na semifinal). E quem está na final é o Palmeiras", disse o volante Felipe Melo em entrevista coletiva.



"Vai ser um jogo difícil, contra um rival que apresenta um futebol que é um dos melhores da América do Sul. Existe muito respeito da nossa parte. Mas não confunda respeito com medo. Somos o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores, e vamos fazer de tudo em campo para defender nosso título da Libertadores", concluiu.