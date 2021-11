Neto - Foto: Reprodução/Band

NetoFoto: Reprodução/Band

Publicado 26/11/2021 20:30

Rio - O apresentador da Band, Neto, não vem gostando muito da postura de alguns torcedores do Flamengo na final da Libertadores. Durante o programa "Donos da Bola", desta sexta-feira, o ex-jogador do Corinthians criticou a atitude de alguns rubro-negros que amarraram um um porco em uma árvore, enrolada com uma bandeira do Palmeiras, próximo a um dos acessos ao Maracanã, no Rio.

"O Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. O corintiano pode ficar bravo comigo. Não tem problema, não quero fazer média. O que está acontecendo com o Renato Gaúcho, a soberba do Flamengo - acham que só eles existem como time de futebol -, amarrar o porco, que é o símbolo do Palmeiras, na frente do Maracanã - uma falta de respeito -, uma vergonha!", afirmou.

O ex-jogador do Corinthians afirmou que os torcedores do Flamengo estão se comportando de forma soberba, antes de decisão da Libertadores. Neto afirmou que Renato Gaúcho e Rogério Ceni já foram vítimas dessa mesma característica dos rubro-negros.

"E mais, torcedor ficar pedindo para mandar o Renato Gaúcho embora. Já aconteceu com o Rogério Ceni porque o ambiente era ruim e porque o Flamengo acha que vai ganhar tudo. Acha que é melhor que Real Madrid, que Bayern de Munique. Vocês estão em uma soberba tão grande. E o Palmeiras quietinho", disse.

Não foi a primeira vez que Neto se manifestou de forma crítica a alguma atitude de torcedores do Flamengo antes da final da Libertadores. Ele criticou um rubro-negro que debochou da presença menor dos torcedores do Palmeiras em Montevidéu.

"Você viu a soberba do Flamengo? Nós estamos com 10, nós temos dinheiro para vir. Só por causa disso vai perder", disparou o apresentador na ocasião.