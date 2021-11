David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

David LuizFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/11/2021 19:44

Rio - O zagueiro David Luiz projetou o duelo entre o Flamengo e Palmeiras, neste sábado, às 17h, pela final da Libertadores, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Em entrevista à "FLATV", o jogador afirmou que o grupo está focado e preparado para a decisão do torneio sul-americano.

"Grupo ta bem preparado, bem focado, ansioso, todo mundo gosta de jogos assim, será uma grande decisão. A gente espera que a gente possa fazer o que mais queremos, que é a nação feliz e sair com o título", disse o zagueiro David Luiz à 'FLATV'.



Além de David Luiz, o zagueiro Rodrigo Caio, campeão da Libertadores em 2019, não escondeu a ansiedade para a partida e destacou que a equipe está preparada para fazer um bom jogo contra o Palmeiras, no estádio Centenário, no Uruguai.

"A expectativa é muito grande, estamos mais do que preparados. Acredito que a gente vá fazer uma grande final em busca do título, que nosso objetivo e nosso sonho. Que a gente possa coroar esse ano com mais esse título que será maravilhoso para nós e para toda nação", disse o zagueiro Rodrigo Caio.