Marcelo Gallardo, técnico do RiverAFP

Publicado 26/11/2021 20:00

Rio - Há mais de sete anos no River Plate, Marcelo Gallardo pode ter encerrado o seu ciclo no clube argentino. Após a conquista do título nacional, o técnico admitiu que pode deixar o clube de Buenos Aires. Ele decidiu não renovar o seu contrato com os Milionários e tem o futuro indefinido.

"É a primeira vez que o meu vínculo acaba. Tenho dado tudo a este clube até hoje. É a primeira vez, em um momento de ansiedade e de análise, porque exige muito esforço. Acho que mereço a possibilidade de me repensar porque é preciso muita energia para continuar. Agora vou analisar, repensar", afirmou em entrevista à ESPN, da Argentina.

Gallardo é considerado o principal treinador da América do Sul e é sonho de consumo antigo do Flamengo e também de outros clubes brasileiros. Recentemente vem sendo ventilado como substituto de Oscar Tábarez na seleção do Uruguai.

Pelo River Plate, o ex-jogador já fez história como técnico. Ao todo, são 13 títulos em sete anos comandando o clube argentino. Os principais foram as Libertadores conquistadas em 2015 e 2018. Além disso, Gallardo venceu três Recopas Sul-Americanas, três Copas da Argentina, duas Supercopas do país e um Campeonato Argentino.