Rodolfo LandimMarcelo Cortes

Publicado 26/11/2021 18:35

Rio - O Flamengo acertou a contratação de mais um jogador para a base. O goleiro Vinicius Sartori, de 14 anos, vai assinar um contrato de formação com o clube. O jogador teve passagem pelo Cruzeiro e agora irá defender o Rubro-Negro. As informações são do portal "Flazoeiro".



Vinicius tem 1.81 m de altura e tem como maior característica a velocidade. Após rescindir contrato com o Cruzeiro, um olheiro do Flamengo convidou o goleiro para fazer um teste, o jovem aceitou acabou sendo aprovado. O jovem nascido em 2007, chega para reforçar o sub-14.

O Flamengo já havia fechado com outro atleta da mesma idade que estava no Cruzeiro. O lateral-esquerdo Christian Duque, de 14 anos, também assinou um vínculo de formação com o Rubro-Negro