Andrés Sanchez - Divulgação

Andrés Sanchez Divulgação

Publicado 26/11/2021 13:27

Rio - Em três anos, o Flamengo conquistou dois Brasileiros, uma Libertadores e poderá ser novamente campeão sul-americano neste sábado. No entanto, na opinião do ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, o clube carioca não irá conseguir uma hegemonia no futebol brasileiro. Em participação no canal "Bolívia Podcast", o dirigente ainda projetou que o Rubro-Negro voltará a ter problemas financeiros.

"Imagina (se o Flamengo vai viver uma hegemonia). Em 2000, o São Paulo ia dominar. Dominou? Depois Corinthians ia dominar tudo. Dominou? Não domina. O Cruzeiro, eu falei ‘ vai custar caro’, tiraram sarro falando que eu estava com inveja. Olha lá. Aguarde (a conta vai chegar). Não tem segredo. O ano que [o Flamengo] não vender jogador vai explodir. Ano passado eles venderam R$ 300 milhões e ainda ficaram com R$ 80 milhões em déficit", afirmou.

Sanchez também foi perguntado sobre a decisão da Libertadores em que Palmeiras e Flamengo vão fazer a final neste sábado. O ex-presidente do Timão afirmou que não irá assistir o confronto.

"Vou nem assistir. Quero nem saber quem vai ganhar. Tanto faz. Muda nada. Meu mau humor já foi quando foram para final. Mas não sofro mais não", contou.