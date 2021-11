Diego Alves, goleiro do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Diego Alves, goleiro do Flamengo Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/11/2021 09:21

Rio - Após uma campanha complicada no ano de 2020, marcada por lesões e queda de rendimento, a atual temporada tem sido especial para o goleiro Diego Alves, do Flamengo, um dos destaques da equipe na jornada do Rubro-negro até a final da Libertadores. O arqueiro lidera o time neste sábado, às 17h, em Montevidéu, para a grande decisão do torneio.

Contratado em 2017 e integrante da "Geração 85" ao lado de Diego Ribas e Filipe Luís, Diego Alves se transformou rapidamente em uma das referências do clube, participando sempre como destaque das conquistas recentes do Flamengo.

Neste sábado, no Uruguai, mais um importante capítulo pode ser escrito na história do goleiro atuando no Brasil. Em caso de título do Flamengo, Diego Alves se tornará o terceiro goleiro brasileiro a conquistar duas Libertadores como titular. Apenas Gilmar, pelo Santos, e Zetti, pelo São Paulo, alcançaram o feito.

Em 2021, Diego Alves já deixou seu nome marcado ao defender três pênaltis na final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, além de alcançar a marca de 207 jogos (sendo 126 vitórias) pelo Rubro-negro.