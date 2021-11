Baiano, Vinícius Nogueira trabalha como ambulante em Montevidéu e disse que vai torcer para o Flamengo na final da Libertadores contra o Palmeiras. - Alberto João

Baiano, Vinícius Nogueira trabalha como ambulante em Montevidéu e disse que vai torcer para o Flamengo na final da Libertadores contra o Palmeiras.Alberto João

Publicado 26/11/2021 00:00

A cidade de Montevidéu, no Uruguai, está tomada de torcedores do Flamengo para final da Libertadores, amanhã, às 17h, e o DIA encontrou Vinícius Nogueira, um brasileiro que reside no país há mais de dez anos, e que garantiu torcer para o time carioca na decisão da competição sul-americana. A proproção de torcedores rubro-negros para palmeirenses nas ruas bate 70% a 30%.



"Na minha época em que morava no Rio de Janeiro era o Zico. Hoje, o Flamengo tem o Gabigol. A diferença para o Palmeiras é muito grande. Não tenho dúvida do título para o time do Renato Gaúcho", afirmou.



Vinícius trabalha nas ruas da capital uruguaia e explicou por que deixou o Brasil para morar no Uruguai.



"Tudo que você esperava que o Brasil não tinha aqui tem. A qualidade de vida. O povo é massa. O governo ajuda. Todo mundo se ajuda. Diferente do Brasil, o governo apoia o povo. O Brasil é muito grande e a gente encontra muita gente por aqui".



O ambulante disse ser apaixonado pelo ex-presidente José Mujica, que governou o Uruguai entre 2010 e 2015. "Cheguei aqui na esperança de viver melhor e o país é espetacular".

Família unida pelo Flamengo

Família unida pelo Flamengo em Montevidéu para a final da Libertadores contra o Palmeiras - Alberto João

Família unida pelo Flamengo em Montevidéu para a final da Libertadores contra o Palmeiras Alberto João

O torcedor que veio a Montevidéu para acompanhar o Flamengo na busca do tricampeonato teve que desembolsar uma grande quantia. Além do preço do ingresso (R$ 1.100 o mais barato), os hotéis e voos nas últimas semanas ficaram mais caros. A influenciadora Marcelle Laranjeiras falou sobre os esforços para estar perto do time de coração.



“A gente abriu mão dos filhos (risos). Deixei quatro filhos em casa. Para não ficar muito caro, chegamos segunda, porque no fim da semana ficaria tudo com preços altos. Eu confesso que estou um pouco preocupada, porque o time no último mês não passou muita confiança”, comentou Marcelle.

Apaixonada por Arrascaeta

A vendedora de projetos Elaine Martins é fã de Arrascaeta - Alberto João

A vendedora de projetos Elaine Martins é fã de ArrascaetaAlberto João

Grande parte dos torcedores do Flamengo idolatram Arrascaeta por tudo que o uruguaio já conquistou pelo Rubro-Negro. Contudo, uma torcedora quer levar a relação com o craque para outro nível. É a vendedora de projetos Elaine Martins, que disse querer se tornar esposa do meia. Elaine esteve no hotel, onde os jogadores estão hospedados, mas não conseguiu a foto com o uruguaio.



“Primeiramente me apaixonei pelo futebol dele, e depois fui me apaixonando por ele. Ele ama o Brasil, ama os brasileiros, além de ser muito bonito (risos). E depois ainda soube que ele ficou solteiro, aí eu acho que ele poderia me dar uma chance. Vamos fazer uma campanha: Arrascaeta me nota!”, disse a torcedora, antes de emendar.



“Estou muito confiante para sábado. Eu fui a Lima em 2019, e lá era um jogo praticamente perdido, mas conseguimos a virada no final. Esse ano acho que não vamos sofrer tanto não. Contra o Palmeiras, vai ser o Arrascaeta que vai fazer um gol e dar o título para o Flamengo”, completou a vendedora de 35 anos que mora na Flórida.

Casal comprou viagem muito antes da final

O casal de catarinenses Paula e Darlan está em Montevidéu - Alberto João

O casal de catarinenses Paula e Darlan está em Montevidéu Alberto João

O casal de catarinenses Darlan e Paula não teve dúvida em nenhum momento que o Flamengo estaria novamente na final da Libertadores. Ambos trabalham no ramo de material hospitalar e contaram que economizaram muito pois compraram tudo tão logo a cidade de Montevidéu foi definida como palco da grande decisão.



“Chegamos ontem aqui. A nossa expectativa é a melhor possível para sermos campeões. Depois se Deus quiser é preparar a viagem para o Mundial. Não é uma viagem barata. Acreditei nessa final desde maio, sem saber se o Flamengo chegaria. Foi um tiro no escuro que acabamos acertando. Pagamos muito mais barato que a maioria das pessoas. Eu espero que não seja igual 2019 para não enfartar. Acho que será um jogo de controle do Flamengo com gols de Arrascaeta para coroar o povo uruguaio”, relata Darlan.