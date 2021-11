Anitta - Reprodução

AnittaReprodução

Publicado 26/11/2021 09:00

Rio - Anitta e Arrascaeta estreitaram a relação após o xaveco da cantora nas redes sociais. O jogador do Flamengo e a funkeira agora estão se seguindo no Instagram. Os dois estarão presentes em Montevidéu, no sábado, a cantora vai cantar na abertura da final da Libertadores entre o Rubro-Negro e o Palmeiras.

Presente como atração em antes da final da Libertadores, Anitta agitou os torcedores do Flamengo nesta quarta-feira. Tudo porque ao comentar em uma página no Instagram, a cantora se surpreendeu ao se deparar com uma imagem de Arrascaeta, jogador do Flamengo. A carioca perguntou se o uruguaio estava solteiro.

"E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", escreveu Anitta nos comentários da publicação feita pelo perfil "Choquei". A declaração da cantoria chamou a atenção dos seguidores da página, que já aprovaram o possível "crush".



Um dos principais jogadores do Flamengo, Arrascaeta, de 27 anos, defende o clube carioca desde 2019. O jogador terminou o seu casamento com Camila Bastini, também nascida no Uruguai.