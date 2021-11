Paolo Guerrero no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/11/2021 12:01 | Atualizado 26/11/2021 12:16

Rio - O atacante Paolo Guerrero não deixou muitas saudades no Flamengo. Contratado pelo Rubro-Negro em 2015, o peruano deixou o clube carioca em 2018 e não conseguiu nenhum grande título e também teve números modestos em relação a artilharia. No entanto, ao ser comparado com Gabigol, o peruano disparou e se colocou como superior ao atacante do clube carioca.

"Tenho gols na Europa pelo Bayern, gols pelo Hamburgo, campeão mundial fazendo gol na semifinal e na final. O moleque tem que comer muito arroz com feijão para comparar ele comigo", afirmou o ex-jogador do Internacional.

Paolo Guerrero, de 37 anos, está sem clube após rescindir com o Colorado. No futebol brasileiro, o peruano defendeu o Corinthians, clube que teve maior destaque e foi campeão do Mundial de Clubes em 2012. O atacante ainda não tem o futuro definido na próxima temporada, mas chegou a ser ventilado no Fluminense.