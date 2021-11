Bolsonaro ao lado de dirigentes do Flamengo - Divulgação

Publicado 26/11/2021 16:50

Rio - Torcedor do Palmeiras, Jair Bolsonaro irá torcer pelo título do Flamengo neste sábado. Ao menos, essa foi a declaração que o presidente deu nesta sexta-feira em discurso realizado na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

"Antes de agradecer a qualquer coisa, assim como falei em 2019 e deu certo... amanhã somos todos Flamengo!", afirmou Bolsonaro ao encerrar seu discurso na cerimônia de formatura do 76º aniversário da Brigada de Infantaria Paraquedista.

Jair Bolsonaro já apareceu inúmeras vezes com a camisa do Flamengo, porém, sempre se disse torcedor do Palmeiras, rival do clube carioca na decisão da Libertadores que vai acontecer neste sábado no Uruguai.