Jorge Jesus - Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Jorge JesusRicardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 26/11/2021 16:30

Rio - Atual técnico do Goiás, Glauber Ramos, conviveu com Michael quando o atacante do Flamengo defendia o Esmeraldino. Da relação entre os dois surgiu uma amizade, tanto que mesmo no Rio, o jogador segue se comunicando com o profissional, que era auxiliar técnico em 2019. Em entrevista à ESPN Brasil, Glauber revelou que Jorge Jesus teve papel fundamental para que o atacante recuperasse o bom futebol.

"Ele disse que passou por alguns problemas e que o Jorge Jesus não o deixou parar, porque confiava nele. Tem uma história de vida fantástica é um exemplo para a juventude que às vezes não vê saída de coisas ruins", afirmou.

Sob o comando de Renato Gaúcho, Michael deu realmente a volta por cima no Flamengo, se tornando artilheiro do clube carioca no Campeonato Brasileiro. Glauber também revelou elogios do atacante ao técnico rubro-negro.

"Ele tem evoluído muito. Na última vez que o Michael esteve aqui disse que o Renato [Gaúcho] deixa ele muito à vontade para jogar. Claro que tem cobranças táticas, mas tem liberdade. A gente vê o Michael jogando com os mesmos dribles ousados de antes, mas tomando mais decisões corretas que antes. Agora ele recomeça o jogo quando aperta, coisa que não fazia antes. Ele tentava antes dar três ou quatro dribles e não tinha paciência de esperar outra oportunidade", disse.