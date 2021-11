Rodolfo Landim - Marcelo Cortes

Publicado 26/11/2021 15:32

Rio - O meia Rafinha Alcântara, de 28 anos, vem sendo ventilado como possível reforço do Flamengo nesta temporada. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Rubro-Negro está novamente forte na luta pelo atleta, que não vem tendo muitas oportunidades no PSG.

De acordo com ele, o irmão de Thiago Alcântara entende que atuar no futebol brasileiro pode ser algo positivo para a sua carreira. O jogador tem contrato até junho de 2023 e a sua contratação pelo Flamengo só seria viável se fosse através de um empréstimo.

Rafinha fez toda sua base no Barcelona e nunca atuou profissionalmente no Brasil, mesmo tendo escolhido defender a seleção brasileira. Antes de chegar ao PSG, o jogador passou por empréstimo pela Inter de Milão e pelo Celta de Vigo. Em 2020, trocou o clube espanhol pela equipe de Neymar.