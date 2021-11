Edmundo acertou com a Band - Divulgação/Band

Publicado 26/11/2021 14:10 | Atualizado 26/11/2021 14:29

Rio - A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras acontece neste sábado. Na opinião do ex-jogador Edmundo, o clube paulista deve levar a melhor. O Animal analisou os pontos positivos das duas equipes e disse que uma fragilidade que o Rubro-Negro tem em seu esquema tático pode facilitar a vida do Alviverde.

"Eu acho que o jogo será páreo duro, mas sem querer puxar sardinha para o lado verde, o Flamengo tem um problema crônico na defesa. Tomou dois do Grêmio com um a menos. Rodrigo Caio e David Luiz são excepcionais, mas por talvez não estarem jogando o tempo todo, não terem o entrosamento. Os dois laterais têm problemas na marcação. Pode ser o trunfo do Palmeiras", afirmou o atual comentarista da Band.

O Animal ainda falou sobre o equilíbrio do confronto e como o favoritismo para a final ficou sendo alterado nas últimas semanas de acordo com a fase das equipes no Campeonato Brasileiro.

"O futebol é muito gostoso. Quando o Palmeiras ganhou seis partidas seguidas e o Flamengo andou tropeçando, o favoritismo era do Palmeiras. Aí o Palmeiras perdeu três partidas e empatou com o Atlético-MG. O Flamengo ganhou as partidas e empatou com o Grêmio, aí voltou a ser o ‘malvadão’. Muito difícil saber o que vai acontecer porque são dois gigantes do Brasil", disse.