Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 26/11/2021 17:33

Rio - O presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, comentou sobre o futuro de Renato Gaúcho, em entrevista à "ESPN", nesta sexta-feira, após ser questionado sobre o desempenho do Rubro-negro na temporada. Além disso, o dirigente aproveitou para projetar a final da Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado, às 17h, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

"Claro que há (uma conversa sobre a permanência do técnico). O Flamengo faz o seu planejamento a longo prazo. Já estamos fazendo a avaliação de toda nossa equipe, eventuais reforços, contratação de tudo, passa por uma análise contínua. Não é uma atividade que dependa pura e simplesmente de um resultado, mas sim de um trabalho que é avaliado no seu todo, não simplesmente de um jogo. Claro que o resultado é determinante, no final a gente busca sempre os títulos, mas a avaliação que se faz é de um trabalho como um todo e é em cima disso que vamos fazer nossa última reunião, que está prevista para ser feita no dia 10 de dezembro", disse o presidente Rodolfo Landim à 'ESPN'.



"A torcida de um clube ela é muito apaixonada. A gente viu a torcida muito feliz com os resultados de vários jogos do Flamengo, aí tivemos um jogo onde estivemos a frente contra o Grêmio, por acaso o clube onde o Renato fez boa parte da sua carreira. Então isso, claro o torcedor quer ganhar sempre e isso gera uma insatisfação momentânea compreensível. Eu como torcedor também fiquei chateado. Mas temos que entender que não dá para ganhar sempre no futebol. Mas assim, não é o sentimento que estou sentindo aqui no Uruguai, a cidade está toda vermelha e preta. Acreditando no bom desempenho amanhã e no título. Temos que avaliar o trabalho com um todo", concluiu.