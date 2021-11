Ex-Flamengo, Gerson é vaiado pela torcida do Olympique de Marseille - Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Publicado 26/11/2021 19:32 | Atualizado 26/11/2021 19:33

Rio - A situação de Gerson no Olympique de Marselha é realmente muito ruim. Após a eliminação do clube francês na Liga Europa, o jornal "L’Équipe", voltou a disparar críticas contra o ex-jogador do Flamengo. A contratação do meia, de 24 anos, voltou a ser questionada pela publicação.

"O brasileiro nunca coloca a intensidade que precisa a este nível e é uma constante desde a sua chegada. 20 milhões de euros para passes de três metros. Isso começa a ficar caro. Como ele ficou no gramado até o fim? Ele pensa que na Europa pode levar meia hora para se virar com a bola, isso não vai funcionar", disparou.

Um dos principais destaques do Flamengo na temporada de 2019 e 2020, Gerson foi vendido pelo Flamengo no meio de 2021. Apesar das atuações ruins no clube francês, o meia vem sendo convocado por Tite para fazer parte da seleção brasileira. A publicação pediu para que o jogador faça uma autocrítica de suas atuações.

"Tudo vai devagar com ele, mesmo que ele consiga, quando está um pouco menos pressionado, fazer alguns bons passes. O jogador da seleção brasileira está em dúvida há vários meses. E às vezes dá a impressão de que a culpa é de todos, exceto sua. É necessário um grande questionamento", disse.