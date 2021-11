Renato Gaúcho - Alexandre Vidal

Publicado 26/11/2021 21:00 | Atualizado 26/11/2021 23:21

Rio - Autor de um dos gols do Ceará na vitória sobre o Corinthians, o apoiador Vina será desfalque na partida contra o Flamengo, válida pelo Brasileiro, na próxima terça-feira. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Vozão espera contar com o meia nas últimas partidas da competição contra Amércia-MG e Palmeiras.

Vina sentiu dores na parte posterior da coxa direita. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o jogador, de 30 anos, do Ceará, vem sendo avaliado como uma opção para 2022, para ser uma espécie de "sombra" para Arrascaeta.

O interesse do Flamengo é antigo, mas não acabou se concretizando para esta temporada. Com passagens por Fluminense, Bahia e Athletico-PR, o jogador foi um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro do ano passado, recebendo inclusive o prêmio "Craque do Brasileirão" na sua posição.

Vina tem um dos maiores salários do clube cearense e de acordo com o portal recebe na faixa dos R$ 500 mil. Além disso, o meia receberia bonificações por metas atingidas. A multa rescisória do atleta seria em torno de 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões, pela cotação atual). Seu contrato vai até dezembro de 2025.