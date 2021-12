Morro da Serrinha - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 10/12/2021 20:23 | Atualizado 10/12/2021 20:31

Rio - Um intenso tiroteio no Morro da Serrinha assustou moradores de Madureira, na Zona Norte do Rio, no início da noite desta sexta-feira (10). Desde o início da semana a comunidade é alvo de confrontos entre traficantes locais e criminosos de facções rivais , além de ter sido palco de operações da Polícia Militar. Por volta das 18h30, publicações nas redes sociais relataram a troca de tiros na região. Um perfil chegou a dizer que criminosos estariam "testando" fuzis e que um grupo teria vindo do Campinho, também na Zona Norte, e estaria reunido na Serrinha.

Lacoste liderou invasão ao Morro do Cajureiro que terminou com criança morta



Wallace Brito Trindade, conhecido como "Lacoste" e também identificado como "Flamengo", "WC" ou "Salomão", de 34 anos, é ligado a facção Terceiro Comando Puro (TCP), chefia o tráfico de drogas nas comunidas da Serrinha, Fazenda, Patolinha, São José e Dendezinho, que pertencem ao Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio.



De acordo com o Portal dos Procurados, a região ostenta a maior quantidade de armas e bocas de fumo da grande Madureira. Segundo informações seriam centenas de fuzis e pontos de drogas, que rendem, mensalmente, mais de R$ 700 mil para facção que domina todas as cinco favelas do complexo, e os traficantes são arregimentados na própria comunidade.



O criminoso vem tentando tomar os pontos de drogas do Morro do Cajueiro, que também fica em Madureira, e é dominada pela facção rival, o Comando Vermelho. No domingo de Páscoa de 2016, Lacoste ordenou que os traficantes invadissem o Morro do Cajueiro e, no momento da invasão, Ryan Gabriel Pereira dos Santos, de apenas 4 anos, que brincava com o avô na calçada, foi atingido por um disparo.



O menino deu entrada em estado grave de saúde no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha. A bala teria entrado pelas costas da crianças e saída por seu peito. Após passar por uma cirurgia, a vítima não resistiu. Contra Wellington constam dois mandos de prisão e um pelo crime de homicídio, além de outro por associação para tráfico, expedidos, respectivamente, pelas 1ª e 2ª Vara Criminal da Capital.



O chefe do tráfico ainda é considerado foragido desde setembro de 2007, quando deixou o Instituto Penal Plácido Sá de Carvalho, do Complexo do Gerinicó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ele cumpria pena de sete anos, após ser condenado por tráfico de drogas. O Portal dos Porcurados oferece recompensa de R$1 mil por informações que a prisão do crimiso.



O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.