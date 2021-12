Rio de Janeiro - Foto: FABIO MOTTA/AFP

Rio de JaneiroFoto: FABIO MOTTA/AFP

Publicado 10/12/2021 18:11 | Atualizado 10/12/2021 18:11

Rio - A cidade do Rio foi eleita, nesta quinta-feira, um dos destinos que precisam ser visitados em 2022 pela revista especializada "Condé Nast Traveler". Anualmente, os editores elencam as melhores cidades do mundo para turismo. Entre as atrações, a revista destacou os eventos na Pedra do Sal, que acontecem às segundas, uma tarde nas praias do Arpoador.



"Se você ligasse a cidade do Rio de Janeiro a um eletrocardiograma, a agulha iria voar da página", elogiou a editora Megan Spurrell.

Além da Cidade Maravilhosa, a revista elencou outros oito destinos ao redor do mundo que precisam ser visitados no próximo ano. A cidade de Puebla, no México, o Alentejo, em Portugal, Goa, na Índia, são apenas algumas das melhores cidades para o turismo. A revista também anunciou a Baía de Plettenberg, na África do Sul, Scottsdale, nos Estados Unidos, Val Graziosa, na Itália, e Chiang Mai, na Tailândia, como excelentes destinos par ase visitar.

No início de outubro, a revista também elegeu o Copacabana Belmond Palace, em Copacabana, Zona Sul do Rio, um dos melhores hotéis do mundo. O tradicional hotel ocupou a sexta posição no prêmio Condé Nast Traveler 2021 Readers’ Choice Awards, na categoria Top 20 Hotéis da América Latina.