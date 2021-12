Cães ganham certificações nacionais e internacionais - Foto: Divulgação / CBMERJ

Publicado 10/12/2021 16:50

Rio - Os cães do Corpo de Bombeiros do Rio conquistaram, nesta semana, 17 certificações nacionais de busca e resgate. As duplas de cães e condutores foram testadas em provas de agilidade, obediência, destreza, independência, objetividade, resistência e faro.



"O certificado atesta que o animal tem as qualidades necessárias para atuar em ocorrências envolvendo pessoas perdidas em matas e florestas; soterradas após desabamentos ou em deslizamentos de terra oriundos de desastres naturais ou antrópicos, provocados pelo homem", explicou o tenente-coronel Douglas Henaut.

No Corpo de Bombeiros do Rio, as equipes têm 42 certificações nacionais e internacionais. O canil da corporação conta com 14 animais, sendo 12 em serviço e dois em treinamento. Desde cedo, os cães fazem exercícios com estímulos para despertar as características necessárias para o socorro.



"Os bombeiros condutores e os cães do canil do CBMERJ estão entre os mais capacitados do país e do mundo. Estamos prontos para atender a população fluminense com excelência e também auxiliar em ocorrências de grande vulto em outros Estados e até em outros países, caso sejamos solicitados. Em campo, os animais põem em prática as habilidades adquiridas durante o treinamento, que é realizado desde os primeiros meses", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.



Ao todo, 20 cães de cinco delegações participaram da etapa Sudeste da Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate da Ligabom (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil), sediada pelo 2° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2° GSFMA). Binômios do Rio de Janeiro, de Amapá, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Sergipe realizaram as provas nas áreas de socorro e adestramento.