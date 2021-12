Bruno Duarte Gomes Lira, o "Tiririca" - Reprodução

Publicado 10/12/2021 14:41

Rio - Equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Borel prenderam, na manhã desta sexta, o traficante Bruno Duarte Gomes Lira, o "Tiririca", de 32 anos. Ele é apontado como líder do tráfico de drogas da comunidade do Cruz, na Tijuca, Zona Norte do Rio. A ação aconteceu durante um policiamento pela Rua Esmeralda, na Chácara do Céu.



Segundo a Polícia Militar, agentes identificaram o criminoso e constataram que ele estava era foragido da Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Tiririca havia sido preso por roubo de um veículo em 2018. Na ocasião, um motorista de aplicativo registrou uma ocorrência após ter tido o carro roubado por quatro suspeitos. Após identificação, policiais da 19ª DP (Tijuca) e militares da UPP/Borel conseguiram localizar e prender Bruno.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o criminoso era foragido do Complexo Penitenciário de Gericinó. Ele foi levado para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.