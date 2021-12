Da esquerda para direita: desembargadora Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy, desembargador Paulo Wunder de Alencar e desembargador Ricardo Couto - Reprodução

Publicado 10/12/2021 21:02

Rio - O presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, empossou na manhã desta sexta-feira o novo desembargador Paulo Wunder de Alencar, do quinto constitucional para membros do Ministério Público. O promotor de Justiça foi escolhido pelo governador do estado, Cláudio Castro, em listra tríplice definida por votação no Tribunal Pleno do TJRJ. Wunder ocupará a vaga de decorrente da aposentadoria do desembargador Ferdinaldo do Nascimento.



"Hoje é um dia de festa para nossa corte. Tenho certeza que o novo desembargador Paulo Wunder será mais uma estrela a se juntar a essa constelação que zela pela justiça do nosso estado. Ele chega pelo quinto constitucional, essa fórmula fantástica de compor os tribunais com juízes de carreira, membros do Ministério Público e advocacia. O quinto traz novas ideias e formas de pensar que o magistrado de carreira certamente não tem. Essa troca de experiências valoriza a Corte e o julgamento", comemorou o presidente do TJRJ, desembargador Henrique de Carlos de Andrade Figueira.



Paulo Wunder de Alencar é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), mestre em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e doutor em Direito Processual Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2003, após ser aprovado no 26º Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira do MPRJ.



Ao longo de sua carreira, exerceu a coordenação de estruturas como a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), o Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ) e a Coordenadoria de Tecnologia em Investigação e Análise no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Também atuou em promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Barra do Piraí e de Duque de Caxias, onde coordenou o CRAAI Duque de Caxias.



"Nos meus 18 anos de MP vivi intensamente o trabalho e construí muitas experiências. Além da atuação processual, pude contribuir para o fortalecimento institucional deixando um legado positivo. Vou atuar em prol da coletividade, do bem da prestação jurisdicional. Quero entregar às partes a melhor justiça que eu puder, ajudando a todos", ressaltou o desembargador.



O governador do estado, Cláudio Castro, também presente na cerimônia, enalteceu a carreira do novo membro do TJRJ. "Paulo Wunder é uma pessoa de reputação ilibada e uma carreira profissional que o precede. Tenho certeza que colocará seu coração junto ao coração das partes para que sempre tome as decisões mais justas e que gere o que a nossa sociedade mais precisa: equilíbrio e justiça", afirmou.



Para o procurador-geral de justiça do estado, Luciano Oliveira Mattos de Souza, a vasta experiência e o currículo acadêmico de Wunder contribuirá e muito para o Tribunal. "O Ministério Público, como função essencial à justiça, traz missões constitucionais de defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais. Quando esse representante escolhido vem participar do processo dentro do Tribunal, ele vem imbuído dessas características, engrandecendo a atuação da Corte", contou o procurador-geral.



Além da família e amigos do desembargador Paulo Wunder, participaram da cerimônia os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, João Otávio de Noronha, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze Oliveira, Antônio Saldanha Palheiro, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin; o presidente do TRF-2, desembargador federal Messod Azulay Neto; e desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Rio.