Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Publicado 10/12/2021 19:36 | Atualizado 10/12/2021 19:43

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte de um homem, identificado como Matheus Felipe Conceição, 26 anos, em Itaipuaçu, Maricá. Ele foi assassinado a tiros na Rua Van Lerbergue, na noite desta quinta-feira, enquanto estava em um bar. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.

De acordo com as informações iniciais, o suspeito teria chegado ao local e questionado se a vítima fazia parte da polícia. O homem atirou em Matheus após perguntar se ele estava armado. Agentes do programa Bairro Seguro chegaram ao local às 23h40 e encontraram o corpo do rapaz.

Eles acionaram a Polícia Civil, que fez a perícia no local. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) da região e enterrado nesta sexta-feira.