Eleito por aclamação, desembargador Elton Leme é o novo presidente do TRE-RJ Divulgação

Publicado 10/12/2021 18:14

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) elegeu, em sessão solene nesta sexta-feira, o desembargador Elton Leme para o cargo de presidente que comandará as eleições gerais de 2022. O desembargador João Ziraldo Maia também foi eleito para o cargo de vice-presidente e corregedor regional Eleitoral. Pela Constituição de 1988, apenas os membros titulares da Corte que ocupam as vagas destinadas aos desembargadores estaduais podem concorrer à Presidência do Tribunal Eleitoral.



"Vamos iniciar um novo ciclo de atividades eleitorais voltadas para as Eleições 2022. O objetivo é garantir a continuidade dos projetos iniciados ou planejados, sem reinventar a roda, implantando o que for possível das práticas inovadoras já conquistadas por outros tribunais eleitorais", afirmou. Na mesma sessão solene desta sexta-feira (10), o desembargador João Ziraldo Maia tornou-se o novo vice-presidente e corregedor regional eleitoral.



Como primeiro ato de gestão, o desembargador Elton Leme anunciou a assinatura de um "protocolo de intenções" com o Governo do Estado do Rio, para que o TRE-RJ instale a sede num prédio na Rua da Alfândega, que será cedido em definitivo ao Tribunal. Atualmente, dois prédios emprestados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) abrigam a sede do TRE-RJ. O documento foi assinado na cerimônia pelo governador Cláudio Castro, pelo secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Miccione, e pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Henrique Figueira.



No discurso de posse, o desembargador Elton Leme defendeu a urna eletrônica. "O voto eletrônico foi implantado para romper definitivamente com o passado histórico de fraudes eleitorais viabilizadas pelo papel e pela tinta", ressaltou. Ele lembrou antigas fraudes na votação manual, nascidas nas eleições a "bico de pena" da República Velha (1889-1930), mas que perduraram até o advento da urna eletrônica. "Os resultados ficavam à merçê das penas dos integrantes da juntas apuradoras que falsificavam assinaturas, preenchiam ou adulteravam cédulas, práticas que eram corriqueiras até a adoção definitiva da matriz tecnológica", argumentou.



Na última terça-feira (7), o desembargador Cláudio dell'Orto despediu-se do Tribunal. Na ocasião, o então presidente do TRE-RJ aproveitou a despedida para lembrar o papel da Justiça Eleitoral como "concretizadora dos ideais democráticos da nação" e enaltecer o trabalho dos servidores do Tribunal. "A administração do TRE-RJ é facilitada pela qualidade de seu corpo funcional, temos funcionários da mais alta categoria", elogiou o desembargador Cláudio dell'Orto.



Na gestão do desembargador Cláudio dell'Orto, ele comandou a implantação do Balcão Virtual e deu início à instauração do projeto "Juízo 100% Digital", além de promover a migração dos processos físicos para o PJe e a realização de eleições suplementares em Santa Maria Madalena, Silva Jardim e Carapebus. A implantação do projeto-piloto do teletrabalho, a aprovação do Plano Estratégico 2021-2026 e a instituição da polícia judicial no TRE-RJ e da avaliação de desempenho automatizada foram outras ações da atual gestão.