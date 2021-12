Milicianos são mortos a tiros em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 10/12/2021 16:53

Rio - O miliciano Marcelo Negão, apontado como chefe da comunidade Reta da Base, em Santa Cruz, Zona Oeste, e seu segurança, conhecido como Vitão, foram mortos a tiros dentro de um carro, na Rua do Império, na mesma região, por volta das 14h30 desta sexta-feira. De acordo com testemunhas, a execução teria sido motivada por uma guerra interna instalada na milícia no Rio de Janeiro.



Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram verificar a informação de que duas pessoas foram mortas na Rua do Império e, no local, o fato foi constatado. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai fazer uma perícia no local para investigar o caso. Nas redes sociais, moradores demonstraram preocupação com a violência na região, principalmente pelo fato da execução ter ocorrido em plena luz do dia.



Alguns moradores relembraram os dias de terror quando sete vans foram incendiadas em Santa Cruz . Na ocasião, por conta das sequências de ataques, policiais reforçaram o policiamento na região da Estrada do Campinho, principal ponto onde milicianos foram flagrados ateando fogo nos veículos. Ônibus foram tirados de circulação temporariamente por medida de segurança, e as ruas da região ficaram vazias.